Bucuria unei sarcini a fost umbrita pentru o femeie de 32 de ani, care a descoperit ca are o tumoare de 4.5 kilograme. Tanara a fost operata cu succes de medicii din Arad in cea de-a 14 saptamana de sarcina.O tumora de 4,5 kilograme au extras medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad de la o pacienta insarcinata. Potrivit reprezentantilor Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, pacienta are 32 de ani si se afla in aproape 14 saptamani de sarcina.Aceasta s-a prezentat ... citeste toata stirea