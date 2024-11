A ascuns intr-un carucior de copil un malaxor electric "gasit in parc" . Cu o zi inainte, barbatul, impreuna cu doi amici, a sustras cupru din cladirea fostului Strand Termal

Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Publica, aflati in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 10.00, au observat pe Strada I. Vacarescu, intre Bdul Regele Carol I si T. Vladimirescu, un barbat care impingea un carucior de copil in care avea un obiect invelit in folie de plastic.Cel in cauza mai fusese depistat cu o zi inainte impreuna cu alti doi barbati avand asupra lor un tomberon cu mai multe tevi din cupru, pe care au declarat ca le-au sustras din cladirea ... citește toată știrea