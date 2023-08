opAeroportul Timisoara estimeaza pentru 2023 o crestere a traficului aerian la circa 1,4 milioane de pasageri, cu aproximativ 200.000 de persoane in plus fata de anul trecut."Ne-am revenit destul de bine, suntem in ritm cu restul Romaniei. Sunt cateva aeroporturi cu trafic mai mare, Cluj sau Iasi, in special, care beneficiaza de aportul celor din Ucraina si din Republica Moldova, unde traficul a crescut cu 200 la suta fata de 2019. Noi inca nu am ajuns la nivelul anului 2019. Vom incheia anul ... citeste toata stirea