A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noul spital din Lugoj

Studiul de fezabilitate pentru constructia unui nou spital in municipiul Lugoj a fost finalizat si va fi supus aprobarii in urmatoarea sedinta a Consiliului Local. Dupa cum a precizat primarul Claudiu Buciu, noua constructie este una ultramoderna, care va pastra in partea din fata vechea cladire a spitalului, care este reprezentativa pentru Lugoj. "Ne mentinem pozitia din PNRR si sunt sanse foarte mari de a fi finantati. Daca vom beneficia de aceasta finantare, va trebui sa suportam o