A inceput pregatirea scolilor din Timis pentru desfasurarea in siguranta a anului scolar 2024-2025

Pregatirea scolilor din judetul Timis a inceput miercuri, la prefectura, in vederea asigurarii conditiilor necesare pentru desfasurarea anului scolar 2024-2025.De asemenea, au fost analizate si rapoartele semestriale privind siguranta in scoli. A fost intrunita si Comisia pentru aprobarea Programului scolilor din Romania, din judetul Timis.Subprefectul Raul Ambrus a spus ca a convocat astazi trei sedinte, care au avut rolul de a intreprinde masurile necesare desfasurarii in siguranta a ... citește toată știrea