Un barbat in varsta de 32 de ani a intrat cu un topor in casa in care sta iubita sa, a spart geamurile si a distrus mobilierul, agresandu-l si pe proprietarul locuintei, iar jandarmii aradeni au fost chemati sa intervina in acest caz.Jandarmeria Arad a anuntat joi ca jandarmii au fost solicitati sa intervina miercuri seara, prin apel la 112, de catre o femeie in varsta de 22 de ani, cu privire la faptul ca iubitul acesteia a intrat cu toporul peste ea in locuinta, in municipiul Arad, scrie ... citeste toata stirea