A murit Adrian Girboveanu, unul dintre cei mai cunoscuti avocati specializati in Drept Penal

O veste trista a cutremurat, azi, Baroul Timis si instantele din raza Curtii de Apel Timisoara. Cunoscutul avocat Adrian Girboveanu, specializat in Drept Penal, s-a stins fulgerator din viata.Prezent la bara in multe dosare cu rechizitorii complexe, Adrian Girboveanu, avocat din 01 ianuarie 1999, isi impartea timpul liber intre familie, emisiunea Lege si Morala, pe care o realiza la Sud Vest TV, si activitatea sportiva, fiind un jucator de baza in echipa de fotbal a baroului."Nu ... citește toată știrea