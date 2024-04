A murit economistul Ilie Serbanescu, fost ministru al reformei

Economistul Ilie Serbanescu, fost ministru al reformei in guvernul Victor Ciorbea, a pierit in urma unei lungi suferinte. Serbanescu avea 81 de ani."Cu Sfanta Impartasanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de langa noi. Dumnezeu sa-l ierte!", este mesajul trimis, luni dimineata de sotia sa, Cristina.Miercuri va avea loc slujba de inmormantarea la biserica Casin.Ilie Serbanescu s-a nascut la 20 iulie 1942, in Bucuresti. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti. A ... citește toată știrea