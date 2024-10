A murit inca o persoana implicata in accidentul de la Bacia

Un barbat de 45 de ani, pasager in masina implicata in accidentul de la Bacia, judetul Hunedoara, de noaptea trecuta, a murit la spital. Acesta sau tanarul de 17 ani, mort si el in accident si care se afla la volan, ar fi furat cheile masinii de la o ruda. Politistii au deschis dosar penal."In urma evenimentului rutier a rezultat decesul a doua persoane: conducatorul auto in varsta de 17 ani (care nu poseda permis de conducere) si un barbat in varsta de 45 de ani, pasager in autoturism, ... citește toată știrea