A murit Mircea Muntean, una dintre cele mai vibrante voci ale Radio Timisoara in anii '90

Mircea Muntean, una dintre cele mai vibrante voci ale Radio Timisoara in anii '90, a incetat din viata."Cu regret, anuntam decesul fostului nostru coleg Mircea Muntean, la varsta de 86 de ani, in urma unui eveniment tragic.Vocea lui se confunda cu reportajele despre Revolutie pe care le pastram in Fonoteca de aur de la Radio Timisoara". Scriu colegii de la Radio Timisoara."Mi-a facut placere sa aud aceste cuvinte despre emisiunea pe care o realizez inca din zilele Revolutiei, dar, pe ... citește toată știrea