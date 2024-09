A murit Nicolae Diminescu, ultimul component al lotului Stiintei din 1958 care mai era in viata

Veste trista pentru comunitatea polista din Timisoara. Profesorul Nicolae Diminescu, ultimul component al lotului Stiintei din 1958 care mai era in viata (dupa pierderea lui Lereter tot in acest an) si conducator al clubului alb-violet la finele anilor '90.Nascut in 18 iulie 1939, la Timisoara, a fost descendent al unei vechi familii din Banat, fiind nepotul fostului prefect al judetului Timis-Torontal, Iuliu Coste.A facut parte ... citește toată știrea