A murit preotul Dumitru Basulescu

Preotul Dumitru Basulescu din a fost chemat la Dumnezeu pentru a sluji in vesnicie. Regretatul parinte s-a nascut in 18 iulie 1952 in localitatea Mehadia.In perioada 1958-1966 frecventeaza scoala generala cu durata de 8 ani din Valea Bolvasnita. In anii 1971-1975 animat de dragul de a sluji lui Dumnezeu la Sfantul Altar, urmeaza cursurile Seminarului Teologic "Episcop Ioan Popasu" din Caransebes.Terminand cursurile Seminarului din Caransebes in anul 1975, se casatoreste si este hirotonit ... citește toată știrea