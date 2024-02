A murit preotul iconom stavrofor Rusalin Chincea

Episcopia Caransebesului anunta ca parintele iconom stavrofor Rusalin Chincea a trecut la cele vesnicePreotul Rusalin Chincea s-a nascut in comuna Tarnova, la data de 20 aprilie 1952, din parintii Rusalin si Maria Chincea.A urmat cursurile Scolii Gimnaziale din localitatea natala, apoi in perioada 1967-1972 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebes.Intre anii 1973-1977 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, iar in anul 1980 a obtinut diploma de ... citește toată știrea