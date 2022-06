A murit preotul Mihail Titi Dumitresc

Preotul Mihail Titi Dumitresc, parohul Bisericii Romano-Catolice "Preasfanta Treime" din Lugoj, a incetat din aceasta viata, dupa o grea suferinta, joi, 16 iunie 2022. Nascut la 14 octombrie 1966, la Calan (jud. Hunedoara), Mihail Titi Dumitresc a fost sfintit preot, la 25 aprilie 1992, de catre episcopul de pie memorie Sebastian Krauter, in Catedrala (Domul) din Timisoara, si a activat la: Timisoara III. Elisabetin, in calitate de capelan (1992); Sannicolau Mare, in calitate de paroh (1994); ... citeste toata stirea