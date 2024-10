A murit producatorul TV Dodo Munteanu, fratele regizorului Titus Munteanu

A pierdut lupta cu viata si a pasit in lumea fara dor. Dodo Munteanu, fratele regizorului Titus Muneanu, care i-a indrumat pasii realizatorului de televiziune Dan Negru, a parasit scena TV si a intrat in vesnicie, la 72 de ani, in urma unei boli necrutatoare.Dan Negru, "fiul" de pe platourile TV al producatorului TV a anuntat, vineri, ca Dodo a fost cel care i-a indrumat pasii in aceasta grea dar frumoasa profesie, in anii 90, la Radio Televiziunea Romana. Pe parcurs, Dodo l-a indrumat pe Dan ... citește toată știrea