A murit prof. dr. Constantin Ilie, seful Sectiei de Neonatologie din Spitalul Judetean Timisoara

Renumitul doctor pediatru prof. dr. Constantin Ilie a incetat din viata, la cateva zile dupa ce a implinit 71 de ani. Acestea suferea de o boala incurabila.Medicul a fost seful Sectiei de Neonatologie din cadrul Clinicii "Bega" a Spitalului Judetean din Timisoara. In perioada 1997 - 1999 a fost presedinte executiv al Asociatiei Romane de Medicina Perinatala."Sincere condoleante familiei profesor dr. Ilie Constantin! Trecerea in nefiinta a deosebitului coleg si prieten lasa un gol imens in