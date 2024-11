A treia editie a cursului "Advanced Diplomacy for Peace, Security and Defence", Bruxelles, 11-13 noiembrie 2024

In perioada 11-13 noiembrie 2024 s-a desfasurat la Bruxelles a treia editie a cursului de formare de competente avansate in diplomatie si securitate, "Advanced Diplomacy for Peace, Security and Defence", organizat de Universitatea de Vest din Timisoara in colaborare cu EGMONT - Institutul Regal pentru Relatii Internationale al Belgiei, sub egida Colegiului European de Securitate si Aparare al Uniunii Europene.Cursul a reunit douazeci de profesionisti din noua state membre UE si institutii ... citește toată știrea