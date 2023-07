Voluntarii de la Acasa in Banat lucreaza intens, in acest weekend, in partea a doua a Color the Village, pentru a finaliza casele incepute in iunie, pentru a face retusuri si reparatii necesare, si pentru a atinge numarul dorit de noi, de a zugravi 30 de case."Ne-am mobilizat alaturi de voluntari dragi, care au venit si in iunie si le-a placut foarte mult, dar si cativa voluntari noi care au avut ocazia sa descopere ce facem.Am avut echipe faine care au lucrat cu ... citeste toata stirea