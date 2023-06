Cel mai mare eveniment de voluntariat din zona de vest a tarii incepe in aceasta saptamana. Color the Village/Coloreaza Satul este festivalul faptelor bune la care si-au confirmat participarea peste 450 de voluntari din toata tara.Voluntarii vor lucra intens timp de 3 zile, si vor zugravi 30 de case din satul Valeapai, comuna Ramna, judetul Caras Severin.Aflat deja la a V-a editie, evenimentul va avea loc incepand de joi dimineata, 8 iunie, si se va incheia sambata seara, in 10 iunie. ... citeste toata stirea