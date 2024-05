Acasa in Banat: Ultimele zile de inscrieri pentru Color the Village

Voluntarii care vor sa dea o mana de ajutor pentru a zugravi 30 de case in 3 zile, se mai pot inscrie doar pana duminica la Color the Village.Intre 6 si 8 iunie 2024, micutul sat Altringen din judetul Timis va fi asaltat de voluntari din toate colturile tarii pentru a prinde viata si culoare. Pana in prezent, peste 400 de voluntari si-au anuntat prezenta la eveniment, insa cei care nu au reusit sa se inscrie, mai au timp doar pana duminica, 26 mai 2024.In cele trei zile, voluntarii vor ... citește toată știrea