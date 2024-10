Accesul pe VTM Ghiroda, prin sensul giratoriu cu DC 149 nu va mai fi inchis

Dupa anuntul public de inchidere a accesului in sensul giratoriu de pe VTM Sud, Primaria Ghiroda a intervenit pentru a amenaja cu piatra sparta drumul comunal - DC 149 (foto). Astfel, accesul in gratie nu va mai fi blocat.Amintim ca DRDP a anuntat ca, incepand de maine, 10 octombrie, accesul pe VTM in zona Ghiroda, prin sensul giratoriu cu drumul comunal DC 149, va fi inchis.Primaria comunei Ghiroda a fost notificata anterior de deschiderea traficului pe VTM Sud, solicitandu-se totodata ca, ... citește toată știrea