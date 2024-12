Accident cu cinci masini, la iesirea din Arad, spre Timisoara

Cinci masini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier la iesirea din municipiul Arad, spre Timisoara, iar trei persoane au fost transportate la spital."Echipajul medical SMURD din cadrul Punctului de lucru Vinga intervine in aceste momente pentru acordarea primului ajutor medical, in urma unui accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme, produs la iesirea din municipiul Arad, spre Timisoara. La locul evenimentului au fost alocate si doua ambulante SAJ", a transmis, luni ... citește toată știrea