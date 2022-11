Accident cu sapte victime, pe autostrada A1, in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un TIR

Un accident in care au fost implicate un TIR si un microbuz de transport persoane a avut loc, marti seara, pe autostrada A1, in judetul Arad, intre localitatile Pecica si Nadlac, sapte persoane fiind ranite si duse la spital."In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac, eveniment in care au fost implicate un ... citeste toata stirea