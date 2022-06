Accident cumplit pe drumul care leaga Timisoara de Buzias. O fetita de numai un an printre victime

Accident cumplit pe o sosea din judetul Timis. Patru persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului. Printre victime, si o fetita de numai un an.Soferul, un barbat de 29 de ani, conducea pe drumul care leaga Timisoara de Buzias.Intr-un moment de neatentie, acesta a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Tanarul, dar si cele doua minore - de 1 si 16 ani - si o femeie de 29 de ani, care se aflau in masina cu ... citeste toata stirea