Accident extrem de grav in Timis. Doua masini au fost distruse dupa ce un sofer care tracta o platforma a intrat in intersectie fara sa se asigure.Soferul vinovat a lovit violent o alta masina, iar amandoua autoturisme s-au rasturnat in afara partii carosabile.Accidentul s-a petrecut joi, la Carpinis, la intersectia DJ693 cu DN59A si a fost filmat de camerele de supraveghere montate in localitate. Un tanar de 26 de ani, care ... citeste toata stirea