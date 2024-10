Accident grav, cu trei victime, printre care si un copil de 4 ani, la intrarea in Giarmata

Trei persoane, printre care si un copil de doar patru ani au ramas incarcerate in urma unui accident rutier deosebit de grav petrecut in judetul Timis. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.Soferul circula dinspre localitatea Pischia si se indrepta catre localitatea Giarmata. Chiar la intrare, acesta a pierdut controlul volanului, a iesit din decor, iar apoi s-a rasturnat.La fata locului au ajuns imediat salvatorii care au ... citește toată știrea