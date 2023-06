Circulatie ingreunata pe DN 6 intre Jena si Lugoj (TM), in urma unui accident. Doua persoane au ajuns la spital dupa un accident provocat de un cetatean bulgar care nu a franat la timp si a izbit o masina aflata in fata sa."Am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma producerii unei accident rutier pe DN6, in localitatea Lugojel. De urgenta s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detasamentului Lugoj cu o autospeciala de prima ... citeste toata stirea