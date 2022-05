Accident grav, in care au fost implicate sase masini. Un barbat a decedat in drum spre spital

ISU Arad anunta un accident rutier, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:55, in Municipiul Arad - zona Podgoria. Sunt implicate 6 autoturisme si, din primele informatii, se pare ca este o victima.Intervine echipa de descarcerare cu 3 subofiteri si un echipaj de Ambulanta.Potrivit martorilor oculari, soferul masinii Volkswagen Touareg a accelerat dintr-odata, a lovit alte masini si a rupt un pom din zona verde de langa statia de tramvai. Este posibil ca soferului i s-a ... citeste toata stirea