Accident grav in Timis. A fost chemat elicopterul SMURD. Au fost implicate cinci masini in care se aflau opt persoane. O victima incarcerata

Cinci masini in care se aflau opt persoane au fost implicate intr-un accident pe DN68A, in apropiere de comuna Traian Vuia din judetul Timis. In urma impactului, o persoana a ramas incarcerata. La fata locului intervin echipaje de pompieri si a fost chemat si elicopterul SMURD."Marti, 17.12.2024 ora, in jurul orei 13:30, am fost solicitati sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si prim ajutor in urma unui accident rutier produs pe DN-68A, inspre comuna Traian Vuia. A fost alertat ... citește toată știrea