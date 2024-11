Accident grav pe A1 intre un camion si un microbuz: doua persoane, transportate de urgenta la spital

Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada A1, in judetul Arad, in urma coliziunii dintre un camion si un microbuz. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara a anuntat ca in urma impactului, doua persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Arad.Accidentul s-a produs pe sensul de mers catre Nadlac, pe prima banda de circulatie. Conform informatiilor preliminare, accidentul s-a produs pe un carosabil umed, factor care ar ... citește toată știrea