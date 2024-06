Accident grav pe DN 19E, intre un camion si un autoturism. Echipajele medicale incearca resuscitarea unui bebelus

Cinci persoane, intre care un copil, au fost implicate intr-un accident rutier produs, joi dupa-amiaza, in judetul Bihor, unde un autoturism si un camion s-au ciocnit. Printre victime se numara un bebelus de 10 luni, gasit in stop cardio-respirator, iar echipajele medicale incearca resuscitarea acestuia. Traficul este blocat complet pe DN 19E.Accidentul a avut loc joi, pe drumul national 19E, in localitatea Poclusa de Barcau, unde o basculanta incarcata cu nisip si un autoturism s-au ciocnit. ... citește toată știrea