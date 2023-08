Grav accident petrecut in urma cu putin timp pe DN 76, pe raza localitatii Soimus din judetul Hunedoara. Un sofer a pierdut controlul asupra volanului, a lovit un indicator dupa care s-a rasturnat. Masina a ramas suspendata intre un stalp si peretele de pe marginea soselei."Un barbat in varsta de 69 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, la km 399, pe directia Brad - Deva, intr-un moment de neatentie a pierdut controlul directiei, a lovit un indicator si s-a rasturnat in afara ... citeste toata stirea