Accident grav pe DN6! O femeie de 47 de ani si-a pierdut viata

Un accident tragic a avut loc duminica dimineata pe Drumul National 6, in judetul Mehedinti, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata.Incidentul s-a petrecut la iesirea din Orsova spre Baile Herculane, implicand un autoturism si un autotren, conform informatiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.In urma coliziunii, traficul a fost complet blocat in zona, circulatia fiind reluata in jurul orei 08:00. "Accidentul s-a soldat cu decesul