Accident ingrozitor in vestul tarii. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR

Doua persoane au murit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Bihor, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor a transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri dimineata, la un accident rutier petrecut in localitatea Auseu, dupa ce un TIR si un autoturism s-au ciocnit. Cele doua persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate si se aflau in stop-cardiorespirator.La fata locului s-au ... citeste toata stirea