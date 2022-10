Accident rutier la Fibis. Soferii celor doua masini implicate au ramas incarcerati

Marti, 18 octombrie, la Fibis, pe DJ 691, a avut loc un accident rutier destul de grav. Doua masini care au intrat in coliziune au suferit avarii grave. In cele doua autovehicule se aflau trei persoane, doua femei si un barbat, soferii ramanand incarcerati si avand nevoie de interventia pompierilor pentru a fi eliberati. Din fericire, toate persoanele au fost gasite in stare de constienta."Astazi, 18.10.2022, in jurul orei 11:40, am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier pe DJ ... citeste toata stirea