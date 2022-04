Ace of Base, un nou nume mare la Ciao Festival de la Muzeul Satului

Foto: Jenny Berggren, vocea de la Ace of Base SURSA wikipediaOrganizatorii Ciao Festival au prezentat azi un nou nume important care va concerta in perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului Banatean. Pe langa trupa franco-braziliana Kaoma, anuntata inca de acum trei saptamani, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla si Capella, dezvaluiti pe parcursul zilelor trecute, la Timisoara va ajunge si Ace of Base. Trupa suedeza condusa de Jenny Berggren a fost si Diskoteka Festival, in 2019, unde ... citeste toata stirea