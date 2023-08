Afaceri si investitii de milioane printre reprezentantii municipiului Resita, capitala celui mai sarac judet din vestul tarii. Primarul din oras isi construieste case in Zanzibar. Ioan Popa, edil, dar si prosper om de afaceri, mai detine un teren de 50 de hectare in Tanzania, unde vrea sa construiasca un parc fotovoltaic. Si un consilier local si-a cumparat un apartament de 87 de metri patrati in Egipt pentru care a platit, sustine el, 28.500 de euro.In cea mai recenta declaratie de avere, ... citeste toata stirea