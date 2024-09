Acordul intre Parlamentul European si Presedintia Consiliului UE, pentru Regulamentul privind etichetarea fertilizantilor, semnat la Strasbourg, in prezenta raportorului din partea PE, eurodeputatul Maria Grapini

Europarlamentarul Maria Grapini a precizat ca, miercuri, la Strasbourg, s-a semnat acordul intre Parlamentul European si Presedintia Consiliului UE, pentru Regulamentul privind etichetarea fertilizantilor. In calitatea sa de Raportor din partea Parlamentului si negociator, eurodeputatul Grapini a participat la semnarea acordului.De mentionat faptul ca europarlamentarul Maria Grapini, membru in grupul S&D, a reusit sa negocieze, la inceputul acestui an, in calitate de raportor, in numele ... citește toată știrea