Primaria comunei Giroc Timis ii atentioneaza pe cetateni ca, in zilele 6- 8 septembrie, incepand cu ora 9:00, in localitatile Giroc si Chisoda, vor avea loc actiuni de erbicidare cu mijloace terestre in scopul combaterii ambroziei.Primaria mai anunta ca produsul utilizat este Mustang omologat de comisia Nationala de omologare a produselor de protectie a plantelor.Viceprimarul Dan ... citeste toata stirea