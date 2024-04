Actiuni fulger ale politistilor locali in zona Iosefin si pe mijloacele de transport

Politistii locali din cadrul Serviciului Patrulare si Control Spatiu Public au desfasurat, in cursul zilei de joi, atat dimineata, cat si dupa-amiaza, o serie de actiuni in baza planurilor de actiune stabilite la nivelul institutiei. Prima dintre actiuni a fost desfasurata de catre politistii locali din cadrul Compartimentului Politia Pietelor impreuna cu cei din cadrul Compartimentului Interventie Rapida, pe Str. Iancu Vacarescu, in fata Pietei Iosefin, precum si pe Bdul Regele Carol I. Scopul ... citește toată știrea