Activitatea mai multor sectii a Maternitatii Odobescu se suspenda, dupa ce o bucata de tavan s-a prabusit din vecinatatea salii de nastere

Dupa ce au tinut ascuns timp de doua zile incidentul grav de la Maternitatea Odobescu din Timisoara, primaria si conducerea unitatii medicale iau primele masuri.Pe 1 decembrie, o bucata de tavan s-a prabusit in baia din vecinatatea salii de nastere, la etajul sectiei de Neonatologie. Norocul a facut ca nicio persoana sa nu fie ranita. In ciuda dezastrului, unitatea medicala a ramas in functiune pana in 3 decembrie, cand incidentul a fost facut public de presa.La cateva ore de la izbucnirea ... citește toată știrea