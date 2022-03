Administratia Fritz nu se dezminte. Vrea sa aloce 15 milioane de euro in urmatorii doi ani programului "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii" tot prin Centrul de Proiecte

Administratia Fritz doreste sa aloce 15 milioane de euro programului national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023". Banii vor merge, in prima faza, catre Centrul de Proiecte, entitatea care se va ocupa pe urma, de fapt, de implementarea programului cultural. Asta desi, in prezent, legislatia ar prevedea ca Asociatia TM2021 este cea care poate primi finantari din bugetul de stat. In plus, si un raport al Curtii de Conturi lasa de inteles ca asociatia ar fi entitatea indicata ... citeste toata stirea