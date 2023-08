Administratia USR-ista i-a umilit inca o data pe timisoreni, sambata, 12 august!Primaria a acceptat organizarea a doua manifestari, in acelasi timp, in centrul orasului!Este vorba de Lavanda Fest si Marele Premiu al Municipiului Timisoara, competitie in cadrul Campionatului de Automobilism, Karting & Drift, in centrul civic al municipiului Timisoara - Parcarea Modex, Zona Pietei Iancu Huniade, Bd. I.C. Bratianu, strada 20 Decembrie.Marea problema a fost ca cetatenii care voiau sa ajunga ... citeste toata stirea