Adolescent care aveau asupra lui substante interzise, depistat de politistii locali in zona Campusului Universitar

Politistii locali din cadrul Compartimentului Interventie Rapida, aflati in patrulare aseara, in jurul orei 22.00, in zona Campusului Universitar, au fost sesizati de un cetatean ca in fata unui supermarket din zona mai multi tineri s-au luat la bataie, riscand ca disputa sa degenereze. Deplasandu-se la fata locului, persoanele in cauza s-a speriat la observarea patrulei si au luat-o la fuga. Politistii locali au pornit in urmarirea lor si au prins doua persoane la intersectia Aleii Sportivilor ... citește toată știrea