ADR Vest Accel demareaza astazi, cu 26 de antreprenori inscrisi la start

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest sustine antreprenorii din regiune cu un program de accelerare pe care il porneste in aceasta saptamana, intr-un parteneriat cu Institutul de Excelenta in Antreprenoriat. Timp de trei luni, antreprenorii selectati din Regiunea Vest vor avea parte de traininguri, sesiuni de mentorat si acces la experti din industrie.Peste 160 de antreprenori din Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis si-au inscris ideile inovative de afaceri in programul de accelerare. ... citeste toata stirea