Adrian Orza: reabilitarea Fantanii cu Pesti - "de un kitsch desavarsit", "asortata cu oalele de sarmale din ceramica, vandute la tarabe"

Vineri, 18 noiembrie, dupa trei ani, din fata Fantanii cu Pesti au fost luate placile de OSB si s-a prezentat noul aspect al monumentului din centrul Timisoarei. Unul care nu a convins pe toata lumea. Fostul viceprimar Adrian Orza, de exemplu, spune ca, desi s-au investit 130.000 de euro in restaurare, fantana este acum "de un kitsch desavarsit"."Fantana arteziana din centrul Timisoarei. Azi. Asortata cu oalele de sarmale din ceramica, vandute la tarabe, *refacerea* ei, in forma de acum, in ... citeste toata stirea