Aflat la cumparaturi cu familia, un jandarm a depistat, in parcarea unui centru comercial din Timisoara, doi tineri avand asupra lor substante susceptibile a fi interzise

Duminica, 3 martie a.c., in jurul orei 14, un jandarm din cadrul Gruparii Mobile Timisoara, aflat in timpul liber, a depistat in parcarea unui centru comercial din Timisoara, doi tineri in varsta de 21, respectiv 22 de ani, avand asupra lor substante susceptibile a fi interzise.In timp ce se afla la cumparaturi cu sotia sa, jandarmul a observat doi barbati care preparau o tigareta cu aspect atipic. El a solicitat sprijinul unui echipaj de jandarmerie prin dispecerat, apeland ... citește toată știrea