Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul unui consilier judetean din Timis

Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul consilierului judetean din Timis Mihaela Maria Calescu.Conform ANI, in perioada 26 octombrie 2020 - 14 mai 2023 a exercitat simultan functia de consilier judetean si functia de director general interimar, respectiv administrator/membru in Consiliul de Administratie al Administratiei Canalului Navigabil Bega, regie autonoma de interes national care isi are sediul in municipiul Timisoara.De asemenea, in perioada ... citește toată știrea