Agentia pentru Protectia Mediului Timis dotata cu autolaborator mobil

Prin prezenta va informam ca in data de 09.04.2024, pentru prima oara de la infiintarea Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, institutia noastra a primit in dotare, un autolaborator mobil pentru monitorizarea calitatii aerului, dotat cu senzori meteo si aparatura ce permite monitorizarea urmatorilor poluanti: particule in suspensie (PM 10, PM 2,5), dioxid de azot, amoniac, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de azot, monoxid de azot, dioxid de azot, azot total, monoxid de carbon, ... citește toată știrea