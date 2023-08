Opera Nationala Romana din Timisoara continua traditia evenimentelor din Parcul Rozelor si prezinta cea de-a XVIII-a editie a Festivalului de opera si opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric din regiune.Editia din acest an a Festivalului de opera si opereta va avea loc in perioada 25-27 august 2023 la Teatrul de vara din Parcul Rozelor si va oferi publicului trei seri speciale in compania muzicii de opera si opereta. Festivalul urmareste sa cuprinda unele dintre cele mai ... citeste toata stirea